В ВОЗ призвали путешественников вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения призывает туристов пройти полный курс вакцинации и придерживаться необходимых мер предосторожности, чтобы предотвратить в летний сезон неоправданный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, предоставленном ТАСС.

"В этом году, несмотря на то, что мы хотим, чтобы люди смогли в полной мере воспользоваться летним периодом, мы призываем к осторожности, чтобы лето стало безопасным для каждого, чтобы остановить неоправданный рост числа заболеваний и смертей и поскорее положить конец этой пандемии, сказал он. - Мы можем добиться этого несколькими способами: во-первых, пройти полную вакцинацию, во-вторых, если вы хотите путешествовать, оцените, насколько это необходимо. Если принимаете решение ехать, позаботьтесь о безопасности поездки".

По словам представителя ВОЗ, чтобы путешествовать безопасно, важно оценить риск оказаться незащищенным от COVID-19 с момента, когда человек покидает свой дом, и до прибытия в место назначения. "Каждый должен стать самому себе специалистом по управлению рисками, оценивать опасность и выбирать защитные меры для каждого шага, например соблюдать правила физического дистанцирования, избегать скоплений людей и носить маску", подчеркнул он.

Клюге также призвал путешественников руководствоваться правилом избегать трех "з". "Закрытых, замкнутых и заполненных людьми пространств, пояснил специалист. - Стараться контактировать с людьми вне помещений или в открытых, хорошо вентилируемых пространствах, что поможет защитить себя и снизит вероятность передачи вируса".