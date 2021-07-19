ВОЗ призвала не допустить ошибок прошлого лета с быстрым снятием ограничений по ковиду

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пандемия еще не завершена, нельзя повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, предоставленном ТАСС.

"Несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода, - отметил он. - Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам".

"Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку", - подчеркнул Клюге.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются общественные меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, в результате этого, по его словам, распространяются более легко передаваемые варианты вируса. "Там, где уровень вакцинации невысок, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, следствием становится увеличение числа госпитализаций, работа системы здравоохранения на пределе возможностей и потерянные жизни", - отметил представитель ВОЗ.

Темпы вакцинации

Менее трети населения Европейского региона, куда ВОЗ относит и Россию, полностью привиты от коронавируса.

"В настоящее время 41% населения Европейского региона получил одну дозу вакцины, а 29% полностью вакцинированы. Данные четко указывают на то, что пандемия не закончилась. Это касается даже стран, достигших высокого уровня вакцинации населения. Одной из наших самых больших проблем остается неравенство в доступе к вакцинации в регионе", - отметил он.

"Дельта" - более трансмиссивный вариант вируса - вызывает рост числа новых случаев [заражения] и госпитализаций. Поэтому жизненно необходимо использовать имеющиеся в нашем распоряжении средства для предотвращения передачи заболевания и спасения жизней, адаптации санитарных и социальных мер к местным условиям и обеспечения быстрой вакцинации на равных для всех условиях", - подчеркнул Клюге.

Директор Европейского бюро ВОЗ отметил, что все вакцины из перечня ВОЗ для экстренного применения безопасны и эффективны для предотвращения тяжелых случаев COVID-19, а также против распространяющихся вариантов вируса.

"Меня часто спрашивают, когда закончится пандемия. Если коротко, это зависит от вас. Решение в руках людей и правительств. Мы знаем, что нужно делать; у нас есть доказательства. Не теряйте надежду. Защищать себя и других крайне важно для того, чтобы взять пандемию под контроль и в итоге положить ей конец. Мы прошли большой путь и выстояли. И сейчас мы не можем утратить бдительность и забыть об осторожности", - заявил Клюге.

Спортивные и культурные мероприятия

Важно не допустить, чтобы крупные спортивные и культурные мероприятия стали "суперраспространителями" коронавирусной инфекции, подчеркнул Клюге.

"Крайне важно не допустить ситуаций, когда большие спортивные соревнования и фестивали становятся "суперраспространителями" вируса, то есть [нужно] усиливать санитарные и социальные меры на время проведения таких мероприятий", сказал он.

Представитель ВОЗ напомнил, что "вакцины уже действуют и имеют многообещающие перспективы для снижения числа госпитализаций, смертей и снижения нагрузки на системы здравоохранения". "Тем не менее для охвата людей, подверженных наиболее высокому риску инфицирования, многие из которых все еще ожидают первую дозу вакцины, требуются миллионы доз вакцин, подчеркнул Клюге. - Медработники, пожилые люди, люди с основными факторами риска должны получить вакцину, если мы хотим увидеть стабильное снижение числа госпитализаций и смертей".