Никто из подзащитных "Команды 29" не отказался работать с ее адвокатами после самороспуска

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Никто из подзащитных адвокатского объединения "Команда 29", которое было создано адвокатом Иваном Павловым, не отказался от работы с юристами этой организации после сообщения о ее самороспуске. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валерия Ветошкина, которая входила в эту структуру.

"Пока никто из тех подзащитных, с которыми мы работали, не отказался от адвокатов, входивших в "Команду 29". Конечно, каждый из нас будет продолжать работать с теми подзащитными, которые обратились в организацию до решения о ее самороспуске", - сказала она.

Ранее сайт "Команды 29" был заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля. Ведомство считает, что от имени структуры распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на ее сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spole nost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии. В "Команде 29" отрицали причастность к этой организации, однако приняли решение о самороспуске во избежание более тяжких последствий.

Адвокат Иван Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга. В последнее время Павлов защищает обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом Сафронова. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.