Авиасалон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для гостей и участников мероприятия

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 запустил мобильное приложение для гостей и участников мероприятия: его можно скачать на маркетплейсах Google Play и App Store, сообщили в понедельник ТАСС в дирекции мероприятия.

"Функционал приложения позволяет воспользоваться картой выставочного комплекса, узнать о способах проезда на МАКС-2021, приобрести входные билеты, получить справочную информацию о мероприятии и связаться со службами выставки, включая дежурную часть МВД, пожарную часть и пункт медицинской помощи", - пояснили в дирекции.

В приложение интегрирован доступ к картографическому сервису 2ГИС, что даст возможность пользователям ориентироваться на площадке, находить полезные объекты. "Накануне каждого из публичных дней работы выставки в приложении будет размещаться актуальная программа полетов на следующие сутки", - отметили в дирекции.

Кроме того, приложение поможет найти ответы на часто задаваемые вопросы, прежде всего касающиеся особых условий посещения МАКС-2021 в связи с пандемией коронавирусной инфекции. "Одним из преимуществ приложения является большой объем предварительно загруженных данных, что позволяет минимизировать трафик, значительную часть справочной и познавательной информации можно будет получить без доступа к сети интернет", - заключили в дирекции.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском.