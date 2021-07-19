Мурманская область получит более 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей дополнительно направят в Мурманскую область из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения региона в условиях борьбы с пандемией. Первый транш в 200 млн рублей уже получен, сообщил в понедельник губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

"С учетом ранее выделенных 200 млн рублей, более 1 млрд рублей, в целом, поступят в систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас с учетом заболеваемости коронавирусом", - сказал Чибис, поручив профильным ведомствам максимально быстро довести средства до лечебных учреждений.

"Это важнейший вопрос, понятно, что затраты нашей системы здравоохранения в этот период существенно возросли. Деньги, которые мы сейчас ожидаем, нужно, чтобы они максимально быстро после получения были отправлены на счета в медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом и вообще для поддержания наших лечебных учреждений", - подчеркнул губернатор.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 59 тысяч, всего зафиксировано 1 459 умерших. Сегодня в области выявили 260 заболевших.