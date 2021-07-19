В сельские больницы Татарстана передали 90 машин Lada Largus с медицинскими носилками

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана передали центральным районным больницам республики 90 новых автомобилей Lada Largus с медицинскими носилками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Материально-техническая база, быстрое реагирование, наличие лекарств - важнейшие составляющие вашей работы. Очень важно быстро доставить пациента и оказать ему своевременную медицинскую помощь. Новые автомобили позволяют существенно улучшить мобильность и повысить комфорт работы медиков", - сказал президент Татарстана на церемонии вручения автомобилей, передает пресс-служба.

Всего республиканские больницы получили 90 единиц автомобилей "Лада Ларгус" с медицинскими носилками. В Минздраве Татарстана рассказали, что переоснащение и дооснащение санитарным автотранспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проводится в центральных районных больницах, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах численностью населения до 50 тыс. человек.

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в рамках "Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан на 2021-2025" заключены государственные контракты на поставку в 2021 году 370 автомобилей "Медицинская служба" на общую сумму 519,2 млн рублей и 43 микроавтобуса марки Ford Transit на сумму 99, 2 млн рублей для доставки пациентов и медицинских работников, для перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов.