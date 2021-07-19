Власти Подмосковья заявили, что ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается сложной, однако наблюдается определенная стабильность. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, но мы видим определенную стабильность. За прошедшую неделю наметилось снижение по выявляемости случаев [заражения] в день. <...> Но это пока совсем незначительные цифры, до 5% мы видим небольшое снижение", - сказала Стригункова.