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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья заявили, что ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной

При этом наблюдается определенная стабильность

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается сложной, однако наблюдается определенная стабильность. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, но мы видим определенную стабильность. За прошедшую неделю наметилось снижение по выявляемости случаев [заражения] в день. <...> Но это пока совсем незначительные цифры, до 5% мы видим небольшое снижение", - сказала Стригункова.

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