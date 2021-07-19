В Кузбассе вакцинацию прошли три четверти работников сферы общественного питания

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Более 75% работников сферы общественного питания прошли вакцинацию от нового коронавируса в Кемеровской области, сообщается в понедельник на сайте администрации правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса 18 июля расширили список сфер, сотрудники которых должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса. Так, к медицинским организациям, организациям образования, социального обслуживания и МФЦ, добавились организации транспорта общего пользования, такси, энергетика, пункты приграничного контроля, торговля, общественное питание, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, волонтерские и вахтовые организации, а также правоохранительные органы.

"По информации министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета, на сегодняшний день вакцинировано 52,3% сотрудников промышленных предприятий, 53,2% - торговых и 75,1% - общественного питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, все сотрудники 20 спортивных объектов региона вакцинировались от коронавируса. В полном составе привиты команды хоккейных клубов "Кузбасс" и "Металлург", регбийного клуба "Металлург", кроме пяти иностранных легионеров из Грузии и ЮАР. Кроме того, растет количество жителей региона старше 60 лет, прошедших вакцинацию. Это связывают с началом работы волонтеров, которые рассказывают пожилым людям о вакцинации и отвечают на вопросы, а также помогают регистраторам поликлиник, обзванивают людей старшего поколения и приглашают на вакцинацию.

"За последнюю неделю прививку поставили 63 тыс. жителей области, в том числе более восьми тыс. кузбассовцев старше 60 лет. Это почти в три раза больше, чем ранее", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Всего в регионе вакцинировано 603 тыс. человек, или 48%.

По состоянию на 19 июля в Кемеровской области выявлено 43,6 тыс. случаев коронавируса, 40,8 тыс. человек выздоровели, 914 умерли.