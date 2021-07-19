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Песков: власти Москвы неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусом

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с коронавирусом - Песков.

Дожди в Москве начнутся после 16:00
Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки не будут сильными, хотя и будут сопровождаться грозами и усилением ветра
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