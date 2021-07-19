Песков: власти регионов ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от ковида

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти регионов ищут золотую середину в вопросе иммунизации населения от коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Руководители регионов все время принимают решения с учетом, в первую очередь, обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет. Также, разумеется, решения принимаются и с учетом поддержания жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики, опять же, исходя прежде всего из интересов людей. Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины", - сказал Песков.