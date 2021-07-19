В Сочи планируют открыть пункты вакцинации в цирке, на рынке и в санаториях

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Сочи прорабатывают возможность открыть дополнительные пункты вакцинации, чтобы сократить очереди в действующих. Новые точки планируют развернуть в сочинском цирке, на территории центрального рынка, а также расширить существующий пункт в крупнейшем торговом центре города, сообщил ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

Из-за резко возросших темпов вакцинации в Сочи у прививочных пунктов начали собираться большие очереди. Жители жаловались, что стоять в очереди приходится по четыре-шесть часов.

"При нынешних темпах вакцинации на курорте назрела необходимость в увеличении [числа] пунктов вакцинации. В частности, мы приняли решение открыть медицинский кабинет в здании сочинского цирка. Там установлено все необходимое оборудование для хранения вакцины. Пункт готовится к открытию", - сказал Копайгородский.

Кроме того, чтобы сократить очереди, в настоящее время расширяется площадь пункта вакцинации в торговом центре "Море молл", а потоки людей, которые пришли получить первый и второй компонент, разведены. Дополнительный модуль также открыли на территории Морского вокзала.

"По согласованию с Министерством здравоохранения Краснодарского края принимается решение открыть дополнительные пункты вакцинации в местах с большой проходимостью. В частности, на территории центрального сочинского рынка. Этот вопрос сейчас в проработке. Доведем его до конца", - уточнил Копайгородский.

Также прорабатывается механизм создания пунктов вакцинации на базе крупных санаториев и отелей. Предполагается, что там будут прививать туристов, которые прибыли в Краснодарский край без прививки. "Что касается малых средств размещения, планируем закрепить за каждым из них близлежащий пункт вакцинации, где туристы смогут поставить прививку в общем порядке. Также в проработке вопрос централизованной доставки организованных групп туристов из средств размещения в существующие пункты вакцинации по заявке к определенному часу, чтобы гости курорта не теряли время в очередях", - пояснил глава Сочи.

О ситуации в городе

В настоящее время в Сочи работают 30 пунктов вакцинации, ежедневно прививку делают более трех тыс. человек. Власти Сочи, по словам Копайгородского, получили заверения Министерства здравоохранения Краснодарского края о готовности покрывать всю потребность с учетом вакцинации 60% населения и прибывающих туристов. При нынешних темпах вакцинации необходимый план в 60% привившихся может быть выполнен уже к осени.