Экологи предупредили, что Днепр находится на грани экологической катастрофы

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Главная водная артерия Украины - Днепр - находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи.

"В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков - они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает - это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет", - приводит слова главы Национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка в понедельник издание Liga.net. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.

Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки - катастрофическое. "В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе", - свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. "Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения - и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению", - пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра.

В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод.