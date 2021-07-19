В Волгоградской области в связи с аномальной жарой днем ограничат движение большегрузов

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с установившейся в регионе аномальной жарой примут дополнительные меры по усилению противопожарной безопасности, в частности, откроют новые подразделения противопожарной службы на селе, ограничат днем движение большегрузов по автодорогам регионального и местного значения. Об этом по итогам оперативного совещания, которое в понедельник провел губернатор региона Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов. На территории региона с 18 мая введен особый пожароопасный режим. От Гидрометеоцентра на текущую неделю получено штормовое предупреждение о наступлении опасного метеорологического явления в связи с повышением температуры атмосферного воздуха до экстремально высоких значений. На оперативном совещании губернатор поставил дополнительные задачи по усилению противопожарной безопасности в муниципальных образованиях региона, по обеспечению бесперебойной работы энергосистем и сохранности автодорог в период экстремально высоких температур.

"В течение ближайшего месяца новые подразделения противопожарной службы откроют в поселке Торгун Старополтавского района и в хуторе Галушкинский Новоаннинского района. Для сохранности автомобильных дорог планируется ограничить движение большегрузных транспортных средств по автодорогам регионального и местного значения в самое жаркое - дневное - время. Совместно с Управлением автодороги "Москва - Волгоград" будут организованы площадки для их отстоя на время действия ограничения движения по автодорогам", - говорится в сообщении.

В июле в регионе открыли два опорных противопожарных поста в Урюпинском и Быковском районах. Еще семь пожарных депо приступят к работе до конца года. В регионе также усилят контроль за соблюдением запрета на разведение открытого огня на придомовых, приусадебных территориях и в лесных массивах, патрулирование лесов, уточнили в пресс-службе.

"В последние дни, когда погода стала еще более жаркой, ожидаемо увеличился поток людей, проводящих досуг на природе, у водоёмов, в лесополосах и лесопосадках. Значительно увеличилось и число возгораний - до 25-30 в сутки, в два-три раза больше, чем месяц назад. Осложнение пожароопасной обстановки связано в подавляющем большинстве случаев с человеческим фактором, с систематическими нарушениями правил обращения с открытым огнем, с безответственным отношением отдельных жителей и руководителей к соблюдению требований и правил пожарной безопасности", цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.