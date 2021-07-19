Лавров: РФ изучает возможность производства какой-либо из российских вакцин в Никарагуа

Глава российского дипведомства указал, что никарагуанское руководство несколько месяцев назад "обратилось с предложением наладить производство вакцины "Ковивак" Центра имени Чумакова" на базе совместного предприятия Mechnikov в столице республики, но в силу ряда причин это "вопрос непростой". "Во-первых, потому что предприятие настроено на производство вакцин против гриппа и его мощности полностью загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Примерно 30 млн доз в сезон эпидемии гриппа производит это предприятие. И второй аспект заключается в том, что производственные мощности Центра [имени] Чумакова пока не очень значительны. И у нас в Российской Федерации спрос на эту вакцину пока еще полностью не удовлетворен, подчеркнул министр. С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа. Думаю, что в ближайшее время будет ясность по этому вопросу. Политически мы, конечно, целиком за".

Лавров напомнил, что Никарагуа зарегистрировала вакцину "Спутник V" одной из первых, а в мае руководство республики совместно с венесуэльскими коллегами зарегистрировали в своих странах "Спутник лайт". "Мы осуществляем поставки, которые более чем на половину из обсуждавшихся и законтрактованных объемов уже состоялись. Это 300 тысяч доз примерно, [которые] уже были поставлены. И сейчас соответствующие наши структуры ведут согласования о сроках дальнейших поставок, - продолжил он. - Завтра состоится встреча у господина министра и его делегации в Российском фонде прямых инвестиций. И мы считаем, что завершение этих поставок в соответствии с договоренностями является нашим безусловным приоритетом".

Колиндрес в свою очередь отметил, что уже длительное время действует межправительственная комиссия, которая "на периодической основе проводит заседания с тем, чтобы определять динамику работы" в этом направлении. "Наша страна получила от России уже значительное количество вакцин, и мы продолжаем работать над этим вопросом. - подчеркнул дипломат. - Мы уже отмечали деятельность предприятия Mechnikov, в его контексте предусматривается совместная работа над возможностью производства вакцины в нашей стране. Для Никарагуа и для других стран региона процесс уже идет. Но этот процесс требует тщательного анализа и последовательной работы, особенно в условиях пандемии".