В Туве обязали вакцинироваться студентов, медиков и работников сферы услуг

ТАСС, 19 июля. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Туве, до 15 августа первый компонент вакцины должны ввести работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений, ЖКХ, энергетики, студентам, представителям сферы услуг, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (covid-19) следующим категориям граждан: <...> в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, досуга и спорта, транспорта общего пользования, такси, аэропорта, автовокзала, торговли, общественного питания, производства продукции, бытовых услуг", - говорится в документе.

Также в категории, подлежащие обязательной вакцинации, вошли работники МФЦ, почтовых услуг, сотовой связи, ЖКХ, энергетики, государственные и муниципальные служащие, студенты, люди в возрасте 60 лет и старше. Исключение составляют имеющие медицинские противопоказания граждане. Установлены сроки вакцинации, для первого компонента - до 15 августа, второго - до 15 сентября. Вакцинацией должно быть охвачено не менее 60% работников этих организаций.

Власти Тувы в пятницу ввели локдаун в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Запрещены передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд, приостановлена деятельность предприятий из сферы услуг, розничной торговли непродовольственными товарами, работа парков, скверов и игровых зон. Приостановлена также работа детских дошкольных организаций за исключением дежурных групп.

В Туве зарегистрировано почти 19 тыс. случаев коронавируса; 226 человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 189 человек.