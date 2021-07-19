Глава ЕК осудила слежку за людьми с помощью программ для смартфонов

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен осудила в понедельник слежку за людьми с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов. Об этом она заявила в Праге, где находится с рабочим визитом.

"Из того, что мы прочли [в СМИ], а это мы еще проверяем, [могу сказать], что, если это происходило, то это абсолютно недопустимо. Это противоречит всем правилам в Евросоюзе. У нас свобода печати, свобода высказываний. Если это происходило, то это совершенно недопустимо", - отметила глава ЕК.

Западные страны широко используют израильскую шпионскую программу для мобильных телефонов с целью слежки за людьми. Об этом сообщили в воскресенье базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран. Статья на данную тему опубликована на сайте французской газеты Les Echos, а на сайте Forbidden Stories размещено видео с результатами расследования.

Международное объединение Forbidden Stories и журналистов ряда СМИ установило, что слежка с использованием мобильных телефонов велась, в частности, за политиками, журналистами и адвокатами и носила, по мнению участников расследования, "массированный характер". Использовалась внедряемая дистанционно шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO Group. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае.

Объединению удалось получить один из списков прослушивавшихся телефонов - в нем содержатся 50 тыс. номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. Действия по прослушиванию касаются периода начиная с 2016 года. В течение многих месяцев 80 журналистов международного объединения изучали этот список. Им удалось определить значительное число владельцев телефонных номеров из 50 стран.