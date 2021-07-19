Минпросвещения доверит ИИ проверку домашних заданий школьников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 50% домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ), технологию планируется внедрить до 2030 года. Об этом сообщается в паспорте стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России.

"Результаты: до 2030 года - 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ", - сообщается в документе. Отмечается, что разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса "Цифровой помощник учителя".

Кроме того, ожидается, что 100% российских школ до 2024 года перейдут на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности, а доля электронного документооборота составит 90%. Этого результата планируется достичь в рамках создания системы управления учебным заведением с использованием больших данных.

Как отмечается в документе, выпускники российских школ смогут использовать цифровое портфолио для поступления в колледжи, вузы, а также при трудоустройстве. "Результаты: до 2024 года - 100% абитуриентов, завершивших освоение общеобразовательных программ, могут сформировать портфолио для подачи документов на обучение по программам среднего профессионального или высшего образования. <…> Школьникам обеспечена возможность использования цифрового портфолио для поступления в организации среднего профессионального образования, вузы, а также при трудоустройстве", - говорится в документе. Технология будет реализована в рамках сервиса для школьников "Цифровое портфолио ученика", отмечается в документе.

Согласно документу, до 2024 года планируется также достичь следующих результатов: 33% уроков будут проводиться с использованием современного цифрового образовательного контента, 100% школьников смогут получить по запросу подборку таргетированного контента, 100% школьников смогут участвовать в реализации сетевых программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации. Также планируется создать автоматизированный сервис записи в школу, сформировать реестры цифровых двойников школ и образовательных программ.

Планируется, что до 2030 года 100% обучающихся будут иметь возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. Им будут доступны сервисы подборки цифрового образовательного контента, который обеспечит высокое качество подготовки по школьным программам и развития в соответствии с их интересами и способностями. Кроме того, обучающиеся смогут использовать цифровой органайзер, который позволит эффективно планировать индивидуальную программу обучения и развития, а также интегрировать его с программой школы.

О документе

Стратегия цифровой трансформации образования рассчитана до 2030 года и включает создание за счет федерального бюджета сервисов "Библиотека цифрового образовательного контента", "Цифровой помощник ученика", "Цифровое портфолио ученика", "Цифровой помощник родителя", "Цифровой помощник учителя", а также создание системы управления образовательной организацией.

Планируется, что реализация заявленных проектов приведет к повышению эффективности процессов функционирования учебных заведений, изменит характер взаимодействия между всеми участникам данных отношений. Их развитие и внедрение позволит предоставить равный доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории России для всех категорий обучающихся. Участниками реализации стратегии являются Минпросвещения, Минцифры, Минкультуры, Минспорта и Рособрнадзор.