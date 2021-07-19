В Северной Осетии школьники могут обучаться в IT-Школе Samsung

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Единственная в Северной Осетии площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics "IT-Школа Samsung" создана по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Одной из особенностей сети центров цифрового образования "IT-куб", создаваемых благодаря нацпроекту "Образование", является сотрудничество с интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие IT-компании. Так, в центре "IT-куб. Владикавказ" создана площадка образовательного проекта компании Samsung Electronics "IT-Школа Samsung" - единственная площадка в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

На образовательной площадке старшеклассники республики могут осваивать фундаментальные разделы программирования и получать практические навыки разработки мобильных приложений для устройств на платформе Android по образовательной программе, разработанной российским исследовательским центром Samsung.

Выпускники "IT-Школы Samsung" могут указать сертификат об окончании курса как достижение в компетенции "Решение комплексных инженерных задач", чтобы получить дополнительный бонус к баллам ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы страны. Кроме того, учитываются конкурс "IT-Школа выбирает сильнейших-2020" и "Конкурс предпрофессиональных умений".

Центр цифрового образования детей "IT-куб" создан в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Всего в центре предусмотрено шесть основных образовательных направлений: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Программирование роботов", "Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности", "Системное администрирование", "Основы алгоритмики и логики".