Кабмин поддержал законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах. Об этом ТАСС в понедельник сообщил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Проект отзыва правительства имеется в распоряжении агентства.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в документе.

Поправки предлагается внести изменения в закон об ответственном обращении с животными. В частности, Бурматов предлагает устанавливать требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Предполагается, что устанавливать такие требования будет уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.

Как отмечал ранее Бурматов, новые требования к местам продажи животных включают механизм запрета на торговлю ими в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в законе сегодня не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся "в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм". В связи с этим Бурматов предлагает установить требования к местам продажи животных, исключающие жестокое обращение с ними.

Как отмечают в кабмине, новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется несколькими федеральными органами исполнительной власти. "В связи с этим предложение о закреплении полномочия по установлению требований к местам, используемым для продажи животных, необходимо дополнительно проработать во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики", - отмечается в проекте отзыва комиссии. Кроме того, в правительстве считают необходимым привести используемую в законопроекте терминологию в соответствие с действующим законодательством РФ.