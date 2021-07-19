На Ставрополье сделали прививку более трети населения, подлежащего вакцинации

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Более 487 тыс. человек сделали прививку первым компонентом вакцины против коронавируса на Ставрополье, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров. Таким образом, привились около 38% от подлежащих вакцинации жителей для формирования коллективного иммунитета.

"Прививку первым компонентом сделали 487,5 тыс. человек. Полностью прошли иммунизацию 331 тысяча ставропольчан. Среди вакцинированных 161,5 тыс. человек в возрасте старше 60 лет", - написал Владимиров в своей аккаунте в Instagram.

Ранее в Минздраве края журналистам сообщали, что для формирования коллективного иммунитета в регионе подлежат вакцинации порядка 1,3 млн человек. Таким образом, на данный момент привились 37,5% от подлежащих вакцинации жителей региона, которые должны были получить прививку для формирования коллективного иммунитета.

По словам губернатора, большая партия вакцины поступила в край на выходных. "К сегодняшнему утру запас первого компонента достиг рекордного для Ставрополья уровня в 95 тысяч 179 доз. Это максимум с начала прививочной кампании, эта вакцина уже направляется в медучреждения. Также в наличии 251 тысяча 410 доз второго компонента, новые поставки последуют", - добавил глава края.

С начала пандемии в крае зафиксировано 61 021 случай коронавируса, выздоровели 55 384 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 800 пациентов.