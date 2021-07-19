В Ульяновской области продлили режим работы пунктов вакцинации от коронавируса

ТАСС, 19 июля. Власти Ульяновской области организовали работу пунктов вакцинации от COVID-19 по выходным, праздникам и в вечернее время для повышения доступности вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"Для оптимизации процесса вакцинации и удобства населения пересмотрен график выездов передвижных пунктов вакцинации. На базе приемных отделений районных больниц организованы дополнительные прививочные пункты, которые работают в выходные, праздничные дни и дополнительно в вечернее время. Кроме того, продлен график работы пунктов вакцинации в городских поликлиниках для возможности вакцинироваться в вечернее время", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе также организован прием заявок от организаций, предприятий и других учреждений на проведение процедуры.

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона врио главы региона Алексей Русских заметил, что количество желающих сделать прививку увеличивается. "В то же время на прошлой неделе в области были зафиксированы перебои с поставкой вакцины. Благодаря слаженному взаимодействию с федеральными коллегами нам удалось оперативно решить этот вопрос. Уже 13 июля в регион поступило 780 комплектов препарата "Ковивак", 15 июля - 12,6 тыс. комплектов "Спутника V" и вчера пришло 25,8 тыс. комплектов данной вакцины", - приводятся его слова в сообщении. По слова Русских, все компоненты распределены в медучреждения области, но в целом ситуация остается напряженной и требует незамедлительных действий.

По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании участие в ней приняли 238,4 тыс. жителей, из них полностью завершили процедуру более 174,3 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета в Ульяновской области нужно вакцинировать не менее 595 тыс. человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, всего в регионе действует 44 стационарных пункта вакцинации, девять мобильных, работает 31 выездная бригада для проведения процедуры на предприятиях и в селах.