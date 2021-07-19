Магазин Leroy Merlin построят в Улан-Удэ к ноябрю 2022 года

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Строительство магазина Leroy Merlin начато в Улан-Удэ. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram мэр города Игорь Шутенков.

"Дали старт строительству комплекса "Леруа Мерлен" в Улан-Удэ. Сегодня выдано разрешение на его возведение. Уже пройдены все необходимые экспертизы, завтра строители должны приступить к работе. Ориентировочные сроки строительства июль 2021 года - ноябрь 2022 года", - написал Шутенков.

Новый магазин в Советском районе Улан-Удэ, по словам мэра, "даст дополнительно 350 рабочих мест для Улан-Удэ и увеличит ассортимент строительных товаров". "Пропускная способность магазина будет более 3,5 тыс. человек в день", - добавил он.

Магазин в столице Бурятии планировалось открыть в 2019 году, но сроки возведения объекта переносились несколько раз. Строительством занимается компания "Холдинговая компания Новолекс" (ООО "Управление капительного строительства - 3"). Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей.

"Новолекс" - объединение компаний, специализирующееся на выполнении работ и услуг в сфере строительства. Клиенты "Новолекс" - "Лента", "Леруа Мерлен", KFC.