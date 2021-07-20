OneTwoTrip назвал популярные направления отдыха у россиян в августе

​​​​​​​Лидером среди российских городов, куда граждане намерены отправиться на отдых в августе 2021 года, стала Махачкала. В тройку также вошли Геленджик и Ставрополь, говорится во вторник в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В компании изучили бронирования своих клиентов с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами, сделанными до 15 июня на июль.

"Неудивительно, что данные направления стали пользоваться большим спросом. Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками", - сообщили в OneTwoTrip.

Кроме того, аналитики отметили активный спрос на авиабилеты в Астрахань, Назрань, Мурманск, Псков, Южно-Сахалинск, Волгоград и Липецк.

Лидерами по спросу среди заграничных направлений стали Болгария, Турция и Узбекистан. Кроме того, россияне активно бронируют билеты на август в Грузию, на Мальдивы, в Грецию, Черногорию, Молдавию и Кению.

"Рост популярности Болгарии также закономерен: у этой европейской страны отличные курорты, и пока здесь не так много туристов. А авиасообщение со стороной возобновилось лишь в конце июня, и только после того, как сформировалась маршрутная сеть, путешественники стали присматриваться к этому направлению. Турция же пользуется спросом всегда, и особенно летом, когда многие отдыхают всей семьей", - добавили в компании. Представители OneTwoTrip отметили, что россияне чаще всего планируют свои отпуска на август, и оба направления выгодны с точки зрения соотношения комфорта и стоимости отдыха.