Власти Удмуртии назвали причину гибели пчел в регионе

ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел, зафиксированная в Удмуртской Республике, по предварительным данным, могла произойти из-за отравления пестицидами, которыми обрабатываются рапсовые поля. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Гибель пчел зафиксирована в Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Завьяловском и Глазовском районах. Наибольшее количество обращений поступает от личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств из Сюмсинского и Селтинского районов. На сегодня у нас на рассмотрении находятся заявления по факту гибели более 400 пчелосемей, при этом большинство пострадавших хозяйств - это те, которые зарегистрировали свои пасеки, оформив ветеринарно-санитарные паспорта", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову.

По ее словам, случаи гибели пчел могут быть связаны с увеличением объемов выращивания рапса в республике за последние два года. В этом году в Удмуртии рапсом засеяно 19,3 тыс. га при плане в 18,8 тыс. га, сельхозпредприятия перевыполнили план на 3%. "Зачастую именно с возделыванием рапса в республике связаны случаи отравления пчел агрохимикатами. И, к сожалению, в сезоне 2021 г. у нас возникла очередная проблема - в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия УР (Удмуртской Республики - прим. ТАСС) и главного управления ветеринарии УР стали поступать обращения владельцев пасек о массовых отравлениях пчел, предположительно, в результате обработки рапсовых полей пестицидами", - приводятся слова Абрамовой.

Министр сообщила, что не менее чем за трое суток до начала обработок полей предприятия обязали оповещать всех владельцев пасек в радиусе 7 км, а тем, кто не соблюдает этих правил, придется возмещать убытки пчеловодам. По ее словам, оценить причины гибели пчел и ущерб можно будет по результатам проведенных обследований.