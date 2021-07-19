Франция выдала России сотрудника иностранной компании, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудника иностранной компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадируют из Франции в Россию. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола его доставят в Россию", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в Москве в ноябре 2014 года Иванцов вместе с подельником под предлогом инвестирования денежных средств под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа финанс инк" похитил у потерпевших денежные средства в долларах и евро на общую сумму более 200 млн рублей. Так как Иванцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию Россию, его объявили в розыск. В августе 2018 года он был задержан во Франции. В октябре 2018 года Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен.