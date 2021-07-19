Минздрав Японии одобрил применение "коктейля антител" от Roche и Regeneron

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в стране "коктейля антител" для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, разработанного швейцарской корпорацией Roche совместно с американской компанией Regeneron. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Препарат представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба - синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Данное лекарство предназначено пациентам, у которых высок риск развития тяжелых форм COVID-19. Препарат увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской фирмой AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Все три вакцины в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако продукция AstraZeneca для прививок пока не используется.