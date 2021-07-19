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Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ в дополнительный период провели без сбоев

За нарушения были удалены 11 участников экзамена

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в дополнительный период с 12 по 17 июля прошла без существенных сбоев, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Все экзамены дополнительного периода прошли в штатном режиме, без существенных сбоев. В дополнительный период проведения ЕГЭ за нарушения были удалены 11 участников экзамена", - сказали в пресс-службе.

В начале июля по итогам проведения основного периода ЕГЭ в 2021 году сообщалось, что с экзаменов за различные нарушения были удалены свыше 900 человек.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля. Всего участниками основного периода стали около 682 тыс. человек, из них порядка 625 тыс. человек - выпускники текущего года.

На участие в экзаменах в дополнительный период были зарегистрированы более 2,7 тыс. человек, в том числе свыше 1,4 тыс. выпускников текущего года.

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