Правительство утвердило порядок контроля на экзамене по русскому языку для иностранцев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о контроле за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранных граждан. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российский Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата", - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, контроль осуществляется Рособрнадзором.

Экзамен проводится в целях подтверждения уровня владения иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительства, а также разрешения на работу.

Ранее Мишустин подписал постановление о сокращении срока действия сертификата о владении русским языком, необходимого для получения разрешения на работу иностранным гражданам, с пяти до трех лет. При этом срок действия сертификата для получения разрешения на временное проживание будет составлять три года, а сертификат для получения вида на жительство будет действовать бессрочно.