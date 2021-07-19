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Детский омбудсмен Москвы возьмет под контроль ситуацию с годовалым ребенком из хостела

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под свой контроль ситуацию с годовалым ребенком, которого мать оставила в хостеле в центре Москвы. Это будет сделано для того, чтобы все решения в отношении ребенка принимались в его интересах, об этом она в понедельник рассказала ТАСС.

Ранее сообщалось, что днем 18 июля 27-летняя москвичка оставила свою дочь, 2020 года рождения, в хостеле на улице Добролюбова, дом 14 А, после чего отправила СМС своему супругу о том, что это "его проблема".

"Я знаю об этой ситуации. С семьей работают социальные службы, правоохранительные органы разбираются в данном деле. Я буду держать это дело на контроле, чтобы все решения принимались в интересах ребенка", - рассказал собеседник агентства.

На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении.

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