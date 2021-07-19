Эксперт: волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже действительно идет на спад", - сказал он.

Лисицын добавил, что в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости. "В Москве спад идет заболеваемости устойчиво уже <...> несколько дней", - заявил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,5 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 982 766 случаев заражения, выздоровели 5 359 995 человек, умерли 149 138. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.