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Пандемия COVID-19

Эксперт: волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад

В Москве также наблюдается снижение уровня заболеваемости, отметил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Волна заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

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"Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже действительно идет на спад", - сказал он.

Лисицын добавил, что в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости. "В Москве спад идет заболеваемости устойчиво уже <...> несколько дней", - заявил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,5 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 982 766 случаев заражения, выздоровели 5 359 995 человек, умерли 149 138. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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