Курские власти обязали вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников администрации региона

КУРСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Курской области обязали до 1 сентября 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% сотрудников органов исполнительной власти региона. Соответствующее постановление губернатора области Романа Старовойта опубликовано на сайте администрации региона.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции администрация Курской области постановляет: руководителям органов исполнительной власти Курской области организовать в срок до 1 августа 2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников", - говорится в документе.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, кроме сотрудников администрации до 1 сентября 2021 года вакцинацию не менее 60% работников должны обеспечить руководители организаций независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели. К 19 июля в Курской области первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 256 тыс. человек - около 48% населения, планируемого к вакцинации. Полностью завершили вакцинацию более 166 тыс. человек.

По данным оперштаба региона, на 19 июля в Курской области зарегистрировано 44 147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 450 человек, на ИВЛ - 89, с начала пандемии умерли 1 027 пациентов.