Суд Петербурга оштрафовал экс-директора "Открытой России" Пивоварова на 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тыс. рублей экс-директора "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова за то, что интернет-проект "Объединенные демократы" не был промаркирован как иностранный агент, хотя принадлежит его проекту "Открытый Петербург" с подобным статусом. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд привлек к административной ответственности Андрея Пивоварова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ ("Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, установлено, что в интернете действует проект "Объединенные демократы", который принадлежит МОО "Открытый Петербург". Однако "Открытый Петербург" распространяет на них свои сообщения и материалы без указания на то, что МОО является организацией, выполняющей функции иностранного агента. Такие данные были получены в результате анализа доменов проектов в марте 2021 года.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания Пивоварова под стражей. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.