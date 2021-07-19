В Ростове-на-Дону уволили сотрудницу храма после конфликта с прихожанкой из-за коляски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудница храма на улице Международной в Ростове-на-Дону уволена после конфликта с прихожанкой, закатившей в храм детскую коляску. Об этом в понедельник рассказал ТАСС настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Иоанн Осяк.

Накануне в местных сообществах в социальных сетях появилась информация, что служащие храма не пустили внутрь женщину с детской коляской, предложив взять ребенка на руки. Женщина также утверждала, что на нее вылили ведро воды, когда она покидала храм.

"Просто пришли и спровоцировали [сотрудницу храма], но несмотря на это, с сегодняшнего дня женщина уволена за то, что она не смогла найти аргументов. Можно было себя спокойнее повести, - сказал собеседник агентства. - Но это ложь, что она кого-то обливала, если бы ее кто-то облил, правильно и справедливо было бы не в прессу писать, а в суд подать. <…> Если бы что-то такое случилось, она бы на видео показала, что она мокрая и облитая".

Настоятель храма добавил, что в храме есть специальное место, где можно оставить коляску. "Для колясок у нас есть специальный притвор. Люди смотрят за детками", - добавил настоятель.