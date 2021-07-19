В Эстонии прививку от коронавируса можно будет получить в аптеках

ТАЛЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время в эстонских аптеках. Об этом в понедельник сообщил руководитель рабочей группы по вакцинации от коронавируса Аркадий Попов.

"Это значит, что возможности так называемой спонтанной вакцинации без предварительной записи будут расширены", - сказал он порталу ERR.

По словам Попова, возможность вакцинироваться в аптеках появится уже на этой или на следующей неделе.

В начале июля Министерство социальных дел Эстонии обратилось в Союз провизорских аптек с просьбой уточнить, сколько аптек в республике подходят для организации вакцинации.

В Эстонии прививку от коронавируса сделали 599 428 человек, что составляет 54,32% взрослого населения страны, при этом 518 808 человек завершили курс вакцинации.