В УрФУ разработали сервис для родителей, выявляющий нарушения у младенцев по видео

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) представили "Трекер развития ребенка" для родителей, который по видео сможет определить нарушения движений у младенцев. На данный момент исследователи работают над созданием мобильного приложения, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре университета.

"В данный момент специалисты из команды проекта "Трекер развития ребенка" работают над созданием мобильного приложения, в которое будет встроена система автоматического распознавания нарушений движений у младенцев. В основе работы системы лежат технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Команда проекта стремится сделать сложную технологию доступной для родителей: оценить движения малыша можно будет, сняв десятиминутное видео на обычный мобильный телефон", - сказали в вузе.

По словам автора проекта, педиатра, научного сотрудника лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ Екатерины Сулеймановой, чем раньше удастся выявить патологию у ребенка, тем больше возможностей для лечения и успешной реабилитации.

"На протяжении пяти лет наш коллектив исследует развитие мозга и психики младенцев. Мы заметили, что родители хотели бы иметь удобный и доступный инструмент для оценки развития своего ребенка. Так возникла идея создания онлайн-платформы, на которой мамы и папы смогут отслеживать появление новых навыков. Первым шагом было создание сайта, на котором родитель сможет заполнить чек-лист основных навыков ребенка, получить информацию о том, на что нужно обратить особое внимание, чтобы вовремя обратиться к специалисту", - пояснила Сулейманова.

В этом году проект стал участником программы "Акселератор УрФУ".

Акселератор УрФУ - профессиональная программа для технологических стартапов и разработчиков по ускорению развития инновационных проектов, проводится инновационной инфраструктурой УрФУ с 2014 года. Программа позволяет основателям и разработчикам инновационных проектов определиться с конечным продуктом, найти рынки для его реализации и стратегических партнеров для развития, привлечь финансирование, увеличить продажи компании. 14 сезон программы стартует 1 октября 2021 года, регистрация уже открыта на портале инновационной инфраструктуры УрФУ.