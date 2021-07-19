"Репортеры без границ" подадут в суд в связи со слежкой за журналистами с помощью Pegasus

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО) "Репортеры без границ" намерена подать в суд на ответственных за массовую слежку за журналистами с помощью программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике НПО.

В сообщении отмечается, что организация "потрясена сообщением консорциума СМИ о том, что около 200 журналистов в 20 странах стали объектами слежки" посредством программы Pegasus. "Репортеры без границ" объявляют о своем намерении подать в суд на ответственных за массовую слежку за журналистами", - подчеркивается в коммюнике. Генеральный секретарь организации Кристоф Делуар также отметил, что НПО в настоящее время думает над юридическими действиями, которая "она предпримет в одной или нескольких странах". Он также призвал журналистов и СМИ поддержать организацию.

Ранее НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран вел слежку за большим количеством человек по всему миру с помощью израильской шпионской программы для мобильных телефонов. Право пользования этой системой предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае.