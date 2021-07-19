Журналистку "Ленты.ру" Анастасию Завьялову оштрафовали на 1 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил административный штраф в размере 1 тыс. рублей в отношении журналистки интернет-издания "Лента.ру" Анастасии Завьяловой, признанной виновной в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Завьялову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Ей назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Завьялова была задержана сотрудниками МВД на Чистых прудах в Москве в минувшую субботу. По информации интернет-издания, в котором работает журналистка, она стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах 17 июля, а после начала видеосъемки происходящего была задержана сотрудниками 2-го специального полка полиции ГУ МВД России и доставлена в отдел МВД по Басманному району в 22:15 мск. Как отмечает издание, в процессе задержания сотрудники полиции толкнули корреспондентку, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки.