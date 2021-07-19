В Мариуполе неизвестные разрисовали общественную приемную оппозиционной партии Украины

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Неизвестные нанесли оскорбительные надписи на фасад общественной приемной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщается в понедельник на сайте партии.

"Мы уже привыкли к нападениям и актам вандализма по отношению к нашей партии в Мариуполе. И каждый новый случай для нас - показатель правильного направления пути, по которому мы движемся. А значит, мы не остановимся и будем работать с еще большим энтузиазмом", - заявили оппозиционеры.

Согласно информации, с момента избрания депутатов от ОПЗЖ в Мариупольский горсовет это уже седьмое нападение, однако правоохранители не нашли нападавших. "Фасад общественной приемной снова пестрит оскорбительными надписями и угрозами", - подчеркивается в сообщении.

ОПЗЖ испытывает разного рода давление и в других регионах Украины. В апреле националисты забросали камнями автомобиль Андрея Лесика, возглавляющего фракцию партии в городском совете Харькова. Незадолго до этого партия сообщала о задержании членов своего молодежного крыла - организации "Патриоты - За жизнь", которые намеревались провести семинар по подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 19 апреля закарпатская региональная организация партии сообщила о нападении на квартиру депутата Ужгородского городского совета Мирославы Роман и получении телефонных угроз ее коллегой Юлианной Бокоч.