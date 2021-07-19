Женщины c COVID-19 стали поступать в Филатовскую больницу в Москве на 7% чаще в 2021 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Женщины чаще мужчин болеют COVID-19, по сравнению с предыдущим годом их количество в Филатовской больнице в Москве увеличилось на 7%. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Мы проанализировали больных, поступающих к нам. Это преимущественно женщины, не вакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на пятые сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2. Если сравнивать с предыдущим периодом, мы отмечаем, что вирус существенно помолодел, женщин стало болеть на 7% больше, а подтвержденный ковид обнаруживается в 26% случаев чаще", - написал Вечерко.

По его словам, сейчас изменились и симптомы коронавируса у человека. В частности, пациенты стали чаще жаловаться на желудочно-кишечный тракт, при этом врачи стали реже наблюдать потерю обоняния и вкуса у больных.

Кроме этого, он отметил, что течение заболевания стало более стремительным. "Теперь от КТ 1 до КТ 4 может пройти всего лишь несколько дней", - уточнил Вечерко.

Он напомнил, что московская больница №15 имени Филатова стала работать в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта 2020 года.