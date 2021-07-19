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Голикова сообщила, что на создание в РФ "санитарного щита" направят около 30 млрд рублей

Проект будет бороться с завозом опасных инфекций в страну и развитием пандемий

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти России планируют до 2024 года направить около 30 млрд рублей на создание "санитарного щита" страны, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Во исполнение вашего поручения мы разработали проект "санитарный щит", - сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину. - Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них. <...> Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 млрд рублей".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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