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Комиссия Думы попросила ОЗХО разъяснить несостыковки в докладе об отравлении Навального

Также парламентарии просят ОЗХО откликнуться на просьбы РФ предоставить "хотя бы формулы химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами РФ биоматериалах Алексея Навального

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в понедельник направила обращения гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу и главе Бундестага Вольфгангу Шойбле. Депутаты просят разъяснить возникновение временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального. По мнению комиссии, они подтверждают, что инцидент был "срежиссированной кампанией по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества".

"Ситуация вызывает у нас серьезную обеспокоенность и требует со стороны Технического секретариата ОЗХО вразумительных разъяснений, поскольку столь вопиющий факт был представлен в исполнительном совете ОЗХО всего лишь как "техническая опечатка", что для нас абсолютно неубедительно", - говорится в обращении за подписью главы комиссии Василия Пискарева в адрес Ариаса, опубликованном в Telegram-канале комиссии.

Также парламентарии просят ОЗХО откликнуться на просьбы РФ предоставить "хотя бы формулы химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами РФ биоматериалах А. Навального".

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