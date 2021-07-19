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Голикова: программа по сокращению срока обучения в колледжах начнется с сентября 2022 года

По словам вице-премьера, пандемия продемонстрировала, что граждане без профессионального образования и опыта работы являются наиболее уязвимой частью населения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Реализация программы "Профессионалитет", предполагающей сокращение срока обучения в колледжах, начнется в России с 1 сентября 2022 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы планируем комплексную реструктуризацию среднего профессионального образования за счет взаимодействия с предприятиями, то есть отраслевого подхода подготовки кадров. "Профессионалитет", по сути, - это новый уровень образования. <…> Планируем начать с 1 сентября 2022 года", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Голиковой, пандемия продемонстрировала, что граждане без профессионального образования и опыта работы являются наиболее уязвимой частью населения страны.

"Пандемия показала, что граждане, не имеющие профессионального образования и опыта работы, наиболее уязвимы. Опыт организации программ переобучения граждан под потребности работодателей показал уровень более тесного сопряжения образовательных программ и потребностей рынка труда", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения намерено ввести новый уровень образования, в рамках которого сроки обучения по рабочим специальностям в колледжах будут сокращены до двух лет, по более технологичным - до трех лет.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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