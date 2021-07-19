{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семьи погибших при столкновении поездов в Приамурье получат по 5 млн рублей

Команда Эльгинского угольного комплекса также выразила соболезнования семьям погибших

ТАСС, 19 июля. Семьи погибших в результате столкновения двух грузовых поездов в Амурской области получат по 5 млн рублей выплат, пострадавшим направят по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Эльгауголь".

"Вся команда Эльгинского угольного комплекса выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших, а также гарантирует материальные выплаты для организации траурных мероприятий и денежные компенсации. Семьи погибших получат выплаты в размере 5 млн рублей каждая. Пострадавшим будет направлено по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияАмурская область
В Швейцарии за 10 лет образовались 180 новых озер в Альпах из-за таяния ледников
В среднем каждый год появлялись по 18 новых озер, сообщил Швейцарский федеральный институт воды и водных ресурсов
Читать полностью