Семьи погибших при столкновении поездов в Приамурье получат по 5 млн рублей

ТАСС, 19 июля. Семьи погибших в результате столкновения двух грузовых поездов в Амурской области получат по 5 млн рублей выплат, пострадавшим направят по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Эльгауголь".

"Вся команда Эльгинского угольного комплекса выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших, а также гарантирует материальные выплаты для организации траурных мероприятий и денежные компенсации. Семьи погибших получат выплаты в размере 5 млн рублей каждая. Пострадавшим будет направлено по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.