Астраханская уха вошла в число претендентов на звание "Сокровища России"

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Знаменитая астраханская уха добавилась в число претендентов от Астраханской области на премию National Geographic "Сокровища России" в номинации "Национальная кухня". Об этом ТАСС сообщила руководитель информационно-туристского центра Астраханской области Яна Абдуразакова.

Голосование за номинантов началось 1 июля, однако блюдо, отражающее колорит региона, организаторы предложили добавить только сейчас. Ранее в число претендентов на звание "Сокровища России" были включены от области Астраханский кремль, центральная набережная Волги, соленое озеро Баскунчак, лотосы, традиционное ремесло "Плетение из чакана", речной маршрут "Астрахань - центр круизной жизни", пешеходная городская экскурсия "Белый город" и туристическая тропа "Обретенная дельта".

"Организаторами предложено выставить на голосование блюдо, отражающее региональный колорит, единогласно им стала астраханская уха. В суп идут лещ, окунь, судак и любая другая рыба частиковых и осетровых пород. Сперва варится бульон, потом его процеживают, добавляют картофель, репчатый лук и уголек из костра. Астраханская уха давно стала визитной карточкой нашего региона и топовым блюдом астраханской гастрономии ", - сказала Абдуразакова.

Победителей определят в ходе онлайн-голосования, которое продлится по 31 октября 2021 года, его итоги подведут в ноябре и опубликуют в журнале National Geographic Traveler и на сайте "National Geographic Россия". Проект поможет открыть новые точки на туристической карте России.