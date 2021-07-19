Мишустин: курсы программирования в школах повысят компетенции молодежи в сфере IT

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Открытие цифровых кафедр в университетах РФ и курсов программирования в школах позволит повысить компетентность молодых людей в сфере информационных технологий. Об этом в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В образовательной сфере есть важная задача повышения популярности рабочих специальностей - предстоит сконструировать программы подготовки примерно по 200 профессиям и специальностям. Чтобы у молодых людей были высокие компетенции в области информационных технологий, мы планируем ввести курсы программирования в школах и цифровые кафедры в университетах", - сказал он.

По словам Мишустина, это необходимо учитывать в планах по обеспечению доступа к интернету и современным услугам связи, в том числе в небольших поселениях и на удаленных территориях.