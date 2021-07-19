{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса

В них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет
© Александр Демьянчук/ТАСС

-МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса, в них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.

По данным реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ), они будут проводиться в двух учреждениях, находящихся в Санкт-Петербурге, - в Научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Швейцарии за 10 лет образовались 180 новых озер в Альпах из-за таяния ледников
В среднем каждый год появлялись по 18 новых озер, сообщил Швейцарский федеральный институт воды и водных ресурсов
Читать полностью