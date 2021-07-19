ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса

-МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса, в них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.

По данным реестра разрешений на проведение клинических исследований (РКИ), они будут проводиться в двух учреждениях, находящихся в Санкт-Петербурге, - в Научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Препарат разработан на новой технологической платформе и нацелен на развитие клеточного иммунитета. В июне 2021 года были завершены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны ее безопасность, иммуногенность и защитный потенциал.