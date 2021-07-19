Мишустин сообщил, что "Санитарный щит" создадут за счет лабораторий быстрой диагностики

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский "санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В своем послании вы указали на необходимость создания "санитарного щита" России. Одна из наших инициатив так и называется. Речь идет о развертывании по стране сети лабораторий с быстрой и доступной диагностикой инфекций, чтобы расшифровать любой неизвестный вирус и разработать тест-систему по его определению в самые короткие сроки, оперативно выпускать эффективные и безопасные вакцины", - сказал Мишустин, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.