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Мишустин сообщил, что "Санитарный щит" создадут за счет лабораторий быстрой диагностики

Сеть лабораторий будет развернута по всей стране
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский "санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В своем послании вы указали на необходимость создания "санитарного щита" России. Одна из наших инициатив так и называется. Речь идет о развертывании по стране сети лабораторий с быстрой и доступной диагностикой инфекций, чтобы расшифровать любой неизвестный вирус и разработать тест-систему по его определению в самые короткие сроки, оперативно выпускать эффективные и безопасные вакцины", - сказал Мишустин, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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