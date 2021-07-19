{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Клинические испытания вакцины ФМБА.
Клинические испытания вакцины ФМБА.
Клинические испытания вакцины ФМБА.
Клинические испытания вакцины ФМБА.
Клинические испытания вакцины ФМБА.
Пандемия COVID-19

Клинические испытания вакцины ФМБА. Главное о коронавирусе за 19 июля

© Руслан Шамуков/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 982 766​​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 24 633. За сутки умерли 719 человек, за весь период — 149 138.
  • Волна заболеваемости идет на спад, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.
  • Ученые работают над прототипом биочипа, который будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.
  • Выраженное поражение легких у пациентов в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • В Туве обязали вакцинироваться студентов, медиков и работников сферы услуг.
  • Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим испытаниям своей вакцины, в них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 467 142 случая заражения, из них новых — 4007. Госпитализированы 1239 человек.
  • С этого дня рестораны могут работать для гостей без QR-кодов.

Мир

  • Всего зафиксировано более 189,1 млн случаев заражения, умерли 4 069 936 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Британское правительство снимает коронавирусные ограничения.
  • Испания больше не будет получать вакцину от AstraZeneca.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший на самоизоляцию после контакта с заразившимся, сдал тест, он показал отрицательный результат
  • В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости.
  • Медики выяснили, как менялась концентрация антител у жителей итальянской коммуны Во, которые переболели COVID-19, и считают, что иммунитет к инфекции сохраняется как минимум в течение девяти месяцев.
Теги
Пандемия COVID-19
В Швейцарии за 10 лет образовались 180 новых озер в Альпах из-за таяния ледников
В среднем каждый год появлялись по 18 новых озер, сообщил Швейцарский федеральный институт воды и водных ресурсов
Читать полностью