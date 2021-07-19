Клинические испытания вакцины ФМБА. Главное о коронавирусе за 19 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 982 766 случаев заражения, из них новых — 24 633. За сутки умерли 719 человек, за весь период — 149 138.
- Волна заболеваемости идет на спад, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.
- Ученые работают над прототипом биочипа, который будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.
- Выраженное поражение легких у пациентов в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- В Туве обязали вакцинироваться студентов, медиков и работников сферы услуг.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим испытаниям своей вакцины, в них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Москва
- Всего зафиксировано 1 467 142 случая заражения, из них новых — 4007. Госпитализированы 1239 человек.
- С этого дня рестораны могут работать для гостей без QR-кодов.
Мир
- Всего зафиксировано более 189,1 млн случаев заражения, умерли 4 069 936 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Британское правительство снимает коронавирусные ограничения.
- Испания больше не будет получать вакцину от AstraZeneca.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший на самоизоляцию после контакта с заразившимся, сдал тест, он показал отрицательный результат.
- В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости.
- Медики выяснили, как менялась концентрация антител у жителей итальянской коммуны Во, которые переболели COVID-19, и считают, что иммунитет к инфекции сохраняется как минимум в течение девяти месяцев.