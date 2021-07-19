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Путин считает необходимым скорректировать показатели по снижению бедности

Президент отметил, что зарплаты россиян в реальном выражении растут
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Целевые показатели по снижению уровня бедности в России должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении. Об этом в понедельник заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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На мероприятии глава государства отдельно остановился на этих целевых показателях. "Пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу - все понятно: снижение доходов населения", - заметил он.

Однако, продолжил президент, сейчас зарплаты россиян в реальном выражении растут. "По итогам года, как мы говорим, - а это же не я придумал эти данные - 3,9% рост. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован", - добавил Путин, попросив участников совещания обратить на это внимание.

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