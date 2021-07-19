Путин сообщил, что демографические ямы и пандемия ухудшили статистику рождаемости

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пандемия и возникшие ранее демографические ямы привели к тому, что в России в последние несколько лет сложилась неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства напомнил о том, что с 2012 по 2018 год численность населения России увеличилась на 3,8 млн человек. "Затем, к сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств - об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения", - признал он.

Однако, продолжил президент, власти должны посмотреть на эту ситуацию "самым внимательным образом". "Имея в виду, что мы деньги-то вкладываем серьезные, - заметил он, пояснив, что речь идет в том числе о первичном звене здравоохранения. - Это же должно отдачу давать какую-то".

Путин призвал правительство "посмотреть на этот показатель повнимательнее". "Конечно, эти цели должны быть реалистичными, но все-таки амбициозными", - считает глава государства. Он добавил, что это касается и цели по увеличению средней продолжительности жизни до 75 лет к 2025 году. "Я так понимаю, что эта цель у нас никуда не исчезает. Нельзя ни в коем случае забыть про это, надо над этим работать", - подчеркнул президент.